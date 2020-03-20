Один из главных очагов коронавируса нашли в Европе

Одним из главных очагов заражения коронавирусной инфекции в Европе стала область Тироль. Туристы со всей Европы подхватили вирус в австрийской долине Пацнаун-Ишгль.

Как сообщает Der Spiegel, более половины норвежцев и треть датчан, у которых диагностировали вирус, заразились им на популярном горнолыжном курорте. На Тироль также приходится чуть меньше четверти случаев заражения в самой Австрии.

«Естественно, это катастрофа для Ишгля», — сообщил мэр города Вернера Курца.

Он добавил, что около тысячи работников туристической индустрии и 20 туристов не могут сейчас покинуть курорт из-за карантина.

Из-за пандемии 2019-nCoV многие страны закрывают свои границы и вводят карантин в стране. Россияне, находящиеся в этот момент на отдыхе, становятся заложниками ситуации. Ранее МИД России заявил, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину.

Первая вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае. За три с половиной месяца заразились 270 тысяч человек. Из них погибло 11 367.