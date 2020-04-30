Один грамм коронавируса вызвал пандемию в мире

Ученые выяснили, что вес коронавируса, способный заразить огромное количество людей, составляет примерно один грамм. Этого количества хватило, чтобы заразить два миллиона человек и спровоцировать кризис во всем мире.

По оценкам специалистов, вес коронавируса достигает 0,85 аттограмма. Для того, чтобы один человек заразился инфекцией необходимо порядка 70 миллиардов вирусов. Согласно такой формуле, два миллиона человек заразил лишь условный один грамм коронавируса.

Ранее ученые во всем мире начали работу по созданию вакцины против коронавируса. Внимание уделяют и разработке препарата для лечения инфицированных пациентов. Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк подчеркнул, что диуцифон поможет в борьбе с инфекцией. Советский иммуномодулятор использовали в лечении иммунных нарушений и легочных патологий.

«Это вот именно то, что сейчас необходимо», — уточнил Ринк. Именно он создал формулу отравляющего вещества «Новичок».