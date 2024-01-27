Мир 27 января 2024, 15:28 «Один глупее другого». Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма Боррель напомнил Константинову персонажа из мультфильма про храброго зайца Sina Schuldt/dpa/globallookpress

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля с персонажем советского мультфильма про храброго зайца после его призывов поставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом российский политик рассказал РИА «Новости».

«Боррель мне стал напоминать персонаж из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого», — резюмировал Константинов.

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Боррель призвал поставлять Украине ракетные системы большой дальности и другие современные вооружения. Глава европейской дипломатии также предложил возродить европейскую военную промышленную индустрию. В статье для El Pais, он отмечал, что не нужно поддаваться призывам к миру на Украине, а наоборот — стоит удвоить помощь ВСУ.

Шеф европейской дипломатии заявил, что обеспечение безопасности перестало ограничиваться применением вооружений, теперь за нее отвечает информация. Боррель посоветовал СМИ равняться на российский телеканал в Каире.