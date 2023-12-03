Мир 03 декабря 2023, 03:05 Один человек умер после нападения с ножом в Париже AFP: в Париже в результате нападения с ножом погиб один человек, один пострадал Freepik

Читать 360tv в

Один человек погиб после нападения незнакомца с ножом в центре Парижа, несколько человек ранены. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицейских.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, погибшим оказался гражданин Германии. Пострадавшие тоже прибыли из других государств.

Реклама

По данным агентства, злоумышленником мог оказаться местный житель 1997 года рождения. Его знают как радикального исламиста, страдающего от психических проблем.

Ранее в американском штате Мэн неизвестный начал стрельбу. В ходе происшествия погибли 22 человека, десятки получили травмы. Как сообщил телеканал Fox News, первые выстрелы услышали в местном баре и боулинге. Позже организация Gun Violence Archive, занимающаяся сбором информации, назвала ЧП самым масштабным по числу умерших среди всех случаев вооруженного нападения в стране за этот год.