Мир 22 февраля 2024, 11:07 Один человек стал жертвой теракта под Иерусалимом Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

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В результате теракта со стрельбой под Иерусалимом погиб один человек и пострадали еще восемь. Об этом информировала полиция Израиля.

«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — процитировало ее РИА «Новости».

Трое палестинцев из района Вифлеема приехали по трассе на автомобилях к поселению Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по машинам мирных жителей. Силам безопасности и гражданским лицам удалось нейтрализовать двух террористов на месте. Еще одного правоохранители нейтрализовали при попытке бегства.

В конце ноября двое мужчин устроили стрельбу в Иерусалиме. Пострадали минимум восемь человек. Данные о погибших были разными: СМИ сообщали как о гибели о девочки-подростка и 24-летней девушки, так и о том, что единственная жертва — 73-летний мужчина. Двух нападавших нейтрализовали.