Один человек стал жертвой «беспорядочной стрельбы» в США
Беспорядочную стрельбу на улице устроили в американском городе Хендерсон штата Невада, сообщил телеканал CNN.
«Установлено, что подозреваемые разъезжали по городу, беспорядочно стреляя в людей без видимых причин», — заявили в полицейском управлении Хендерсона.
Огонь открыли белый мужчина 20-30 лет и 20-летняя белая женщина. Лица обоих были в татуировках.
От полученного огнестрельного ранения скончался 22-летний молодой человек. Еще четырех пострадавших в возрасте от 18 до 53 лет доставили в больницу. Медики дают на их счет оптимистичные прогнозы.
Сотрудники департамента общественной безопасности Аризоны арестовали подозреваемых в этот же день по не связанным с произошедшим обвинениям. Правоохранители заявили, что при задержании они устроили перестрелку. Полицейские в ней не пострадали. Других подробностей не приводится.