Мир 30 апреля 2023, 01:17 Один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка Губернатор Брянской области Богомаз: один человек пострадал в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, есть один пострадавший.

«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший», — сообщил Богомаз.

Реклама

В результате попадания снаряда со стороны украинских военных произошел пожар. Также один жилой дом частично разрушен. На месте происшествия работают все оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что украинские боевики в течении 45 минут атаковывали Васильевку и Никольское в ДНР. В общей сложности со стороны ВСУ выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня.

В субботу, 29 апреля, украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела погибли два человека: женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. . Еще двое мужчин получили ранения.