Один человек пострадал при взрыве в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) в одном из офисных зданий произошел взрыв, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщили «Известия» ос ссылкой на зарубежные СМИ.

«Газета.ru» рассказала, что взрыв произошел в районе Бармбек. По предварительной информации, взрывную волну ощутили на расстоянии более полутора километров. Спасатели достали из-под завалов одного человека. Его доставили в больницу с полученными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.