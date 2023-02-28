Мир 28 февраля 2023, 17:11 Один человек пострадал при пожаре на складе кислородных баллонов в Киеве Мэр Киева Кличко подтвердил факт пожара в Голосеевском районе города Telegram

Читать 360tv в

Пожар в отдельно стоящем здании произошел в Голосеевском районе Киева, в огне пострадал один человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Пожар в Голосеевском районе, в отдельно стоящем здании оперативно ликвидировали. Пострадал один человек», — написал глава города.

Реклама

Он уточнил, что на месте пожара слышались взрывы. По предварительным данным, это взрывались кислородные баллоны.

Реклама

Ранее RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в Голосеевском районе Киева произошел взрыв и наблюдается задымление. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

В субботу, 25 февраля, загорелось предприятие в Подольском районе Киева. Возгорание произошло в металлическом складском помещении. Огонь распространился на площади около 2000 квадратных метров. В тушении принимали участие 18 машин и около 90 спасателей.