Один человек погиб во время взрыва в Минске, сообщило МВД Белоруссии.

«Мужчина пытался бросить взрывное устройство в силовиков на проспекте Притыцкого в Минске — но оно взорвалось у него в руке», — уточнило ведомство.

В данный момент в Минске нарастает противостояние между демонстрантами и силовиками. Автомобилисты блокируют машинами проезд для внутренних войск. Как передает корреспондент РИА «Новости», военные ехали к Пушкинской площади, где сейчас эпицентр событий.

Милиция применяет газ и светошумовые гранаты. Слышны взрывы и стрельба. Многих протестующих задерживают.

Тем временем, по информации оппозиционных СМИ, в Светлогорске Гомельской области правоохранители сложили щиты и ушли от здания местной администрации.