Один человек погиб во время стрельбы в центре Парижа

В одном из баров 11-м округа Парижа неизвестные открыли стрельбу по гостям заведения. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэра округа Франсуа Воглена.

Происшествие случилось вечером, 18 июля, в баре Chicha.

«В результате перестрелки этим вечером в баре Chicha на rue Popincourt в 11-м округе Парижа только что погиб человек, еще четверо получили ранения. На данном этапе остаются неясными мотивы этого варварского акта», — процитировал сайт kp.ru слова Воглена.

Одного из злоумышленников удалось задержать, второй находится в розыске.