Один человек погиб во время стрельбы в Миннеаполисе

Как минимум один человек погиб во время стрельбы, которая произошла в Миннеаполисе 21 июня. Еще 12 американцев получили ранения.

Об этом в своем Twitter сообщила полиции Миннеаполиса.

«12 человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента на улице Хеннепин. Один взрослый мужчина погиб, еще 11 получили ранения, которые не опасны для жизни», — сказано в сообщении полиции.

Стрельбу на юго-западе Миннеаполиса устроил неизвестный преступник. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы — они получили ранения разной степени тяжести. Никаких подробностей произошедшего пока не известно. Также правоохранители не уточнили, что стало с виновником стрельбы — неясно, удалось ли его арестовать и получил ли он ранения. Мотивы и причины его поступка также не уточнили.

За последнее время в Миннеаполисе не впервые происходят беспорядки. Протесты начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания один из полицейских прижал его горло коленом и не отпускал, несмотря на слова задержанного о нехватке воздуха. В результате Флойд скончался в больнице, экспертиза показала, что причиной его смерти стала механическая асфиксия — удушье.

После убийства Флойда в Миннеаполисе и других городах США вспыхнули протесты. Их участники выступали за расовое равноправие, используя лозунг Black lives matter — «Жизни черных важны». Позже к ним присоединились и жители других стран, однако за пределами Америки акции проходили более мирно.