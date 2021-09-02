Один человек погиб во время наводнения в Нью-Джерси

Мэр города Пассеик, который находится в штате Ньэ-Джерси в США, рассказал, что по предварительным данным в результате наводнения погиб один человек. Эктор Лора добавил, что погибший мужчина находился на водительском сидении автомобиля. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал CNN.

Установлено, что к моменту прибытия спасателей, машина полностью погрузилась под воду. Мужчина пенсионного возраста не смог выбраться самостоятельно. При этом двух пассажиров, которые также находились в транспортном средстве, удалось спасти.

Ранее ураган «Ида» был зафиксирован в американском штате Луизиана. Президент США Джо Байден объявил, что все пострадавшие получат федеральную помощь.