Мир 30 марта 2024, 18:58 Один человек погиб в результате взрыва в квартире под Киевом ГСЧС Украины: взрыв произошел в квартире в Белой Церкви, один человек погиб Pixabay

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Взрыв неустановленного предмета произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в украинском городе Белая Церковь, один человек погиб. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв разрушил перекрытия в квартирах между вторым и пятым этажами, начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали распространение огня.

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Во время спасательных работ сотрудникам удалось спасти трех человек, в том числе ребенка 2016 года рождения, его направили в больницу. Из-под завалов деблокировали тело погибшего.

Работы на месте взрыва продолжаются, есть угроза обрушения конструкций. В работах задействовали 12 специалистов Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, в том числе три единицы специальной техники. Психологи оказали помощь пяти жильцам дома.

В июне прошлого года в одной из квартир в Киеве взорвался газ, погиб один человек.