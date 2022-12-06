Мир 06 декабря 2022, 07:23 Один человек погиб в результате взрыва на стройплощадке в Токио NHK: получивший травмы из-за взрыва на стройплощадке в Токио рабочий умер в больнице РИА «Новости»

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Взрыв произошел в столице Японии на стройплощадке управления водоснабжения. Об этом сообщил телеканал NHK.

Трагический инцидент случился в токийском районе Эдогава. С места происшествия госпитализировали одного рабочего, он скончался в больнице от полученных травм.

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Другого рабочего после взрыва заблокировало в канализационной шахте. Экстренные службы проводят спасоперацию. Причины и обстоятельства взрыва выясняют правоохранители.

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Ранее сильный взрыв прогремел в ресторане японского города Кориямы. Один человек погиб, число пострадавших достигло 17. Полиция опасалась повторного взрыва и попросила людей не приближаться к месту происшествия.

На строительной площадке Deutsche Bahn в Мюнхене, рядом с железнодорожным вокзалом, произошел взрыв. По информации местных СМИ, сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны.