Один человек погиб в результате взрыва на ремонтном заводе в Китае

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

Как сообщает информационный порталSohu со ссылкой на дежурного в местной администрации, причиной взрыва мог стать реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги. По предварительным данным, приобрел его 56-летний Дэн Мусян, который приобрел вещество и хранил в арендованном помещении. Об этом сообщило издание Sohu.

Кроме того, в результате взрыва повреждены два фургона, две машины, один грузовик и четыре одноэтажных кирпично-бетонных бунгало различной степени тяжести. Первоначальная оценка материального ущерба составила 500 000 юаней (около 77 тысяч долларов).

На распространившихся в сети видеокадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб, мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стекла домов и повалила деревья.