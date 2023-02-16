Мир 16 февраля 2023, 14:05 Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

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В одном из торговых центров Техаса неизвестный схватил оружие и открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы погиб один человек, сообщил сайт The Guardian.

По данным сайта «Политика сегодня», при стрельбе также пострадали три человека, их доставили в больницу.

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Подозреваемого удалось задержать, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что стрелок работал в паре с сообщником, специалисты ведут его поиски.

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