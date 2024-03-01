Мир 01 марта 2024, 09:05 Один человек погиб в результате стрельбы в кабинете стоматолога в США NBC: жертвой стрельбы в кабинете стоматолога в США стал мужчина Pxhere

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В Соединенных Штатах в кабинете стоматолога произошла стрельба. Один человек погиб, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

ЧП произошло в калифорнийском городе Эль-Кахон. Неизвестный открыл огонь в кабинете стоматолога. Как сообщил капитан городской полиции Роб Рансвайлер, в результате стрельбы погиб мужчина. Сначала его вывели на улицу, чтобы оказать первую медицинскую помощь в безопасности. Однако пострадавшего не удалось спасти. Еще двое получили ранения — 40-летний мужчина и 20-летняя девушка. Об их состоянии ничего не известно.

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Правоохранителям удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 29-летний Мохаммед Абдулкарим. Он скрылся с места преступления на белом пикапе. Полиция разыскивает его. Правоохранители предупредили местных жителей, что подозреваемый может быть вооружен.

Что стало причиной стрельбы, неизвестно. Также пока нет информации о том, знал ли подозреваемый убитого.

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