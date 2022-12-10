Мир 10 декабря 2022, 07:23 Один человек погиб в результате конфликта после проигрыша сборной Бразилии по футболу на ЧМ Девушка погибла в конфликте со стрельбой после поражения команды Бразилии на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Один человек погиб и трое пострадали в результате конфликта со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии в серии пенальти четвертьфинального мачта чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщило издание UOL.

В статье сказано, что конфликт произошел в городе Барретуш штата Сан-Паулу. Потасовка началась в фуд-корте торгового центра после объявления результатов игры. Затем участники массовой драки выбежали на улицу, прозвучало несколько взрывов.

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Пуля смертельно ранила 17-летнюю девушку. Ее подруга получила выстрел в грудь, она находится в больнице. Еще двое участников получили травмы и ссадины в давке, спасаясь от выстрелов.

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По данным полиции, стрелявшие уехали с места преступления на автомобиле, их разыскивают. Правоохранители не уточнили причины конфликта.

В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.