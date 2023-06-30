Мир 30 июня 2023, 18:04 Один человек погиб в перестрелке в аэропорту Кишинева Рulsmedia: один человек убит в перестрелке в аэропорту Кишинева Freepik

Читать 360tv в

Один человек погиб в перестрелке в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило молдавское издание Рulsmedia.

По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта. Смертельное ранение получил пограничник, его застрелили из собственного оружия. Также пострадал охранник аэрогавани, который пытался разоружить стрелка. О его состоянии не сообщается.

Реклама

По информации издания, огонь открыл иностранец, которому не разрешили въезд в Молдавию. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму аэропорта.

По информации МВД Молдавии, пассажиров эвакуировали из здания аэропорта из соображений безопасности. Полеты приостановили. Сейчас на месте находятся силы реагирования.