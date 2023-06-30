30 июня 2023, 18:04
Один человек погиб в перестрелке в аэропорту Кишинева
Рulsmedia: один человек убит в перестрелке в аэропорту Кишинева
Один человек погиб в перестрелке в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило молдавское издание Рulsmedia.
По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта. Смертельное ранение получил пограничник, его застрелили из собственного оружия. Также пострадал охранник аэрогавани, который пытался разоружить стрелка. О его состоянии не сообщается.
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По информации издания, огонь открыл иностранец, которому не разрешили въезд в Молдавию. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму аэропорта.
По информации МВД Молдавии, пассажиров эвакуировали из здания аэропорта из соображений безопасности. Полеты приостановили. Сейчас на месте находятся силы реагирования.
Стрельба
Молдавия
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