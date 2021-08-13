Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Эстонии

Один человек погиб и девять пострадали при взрыве газа в жилом доме в эстонском городе Тарту. Об этом сообщил «Интерфакс».

В 13:44 в газовую службу поступило сообщение о том, что запах газа ощущается возле одной из квартир дома. По предварительным данным, мужчина, находившийся в квартире, был пьян и не открывал дверь.

Взрыв произошел в 13:56. Пострадали девять человек, в том числе спасатели и полицейские. Мужчина, находившийся в квартире, скончался в больнице, написало ИА НСН.

Возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что взрыв мог быть вызван намеренно.

«Основываясь на имеющихся на данный момент сведениях, есть основания полагать, что взрыв мог быть вызван преднамеренно», — заявила ведущий прокурор Южной окружной прокуратуры Кайри Калдоя.