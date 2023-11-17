Мир 17 ноября 2023, 10:25 Один человек погиб при взрыве в Ереванском госуниверситете Минздрав Армении: один человек погиб при взрыве в корпусе ЕГУ Скриншот с видео / YouTube

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Один человек стал жертвой взрыва, случившегося в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Об этом сообщил Минздрав Армении в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате взрыва есть смертельный случай», — указали в министерстве.

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Ведомство также сообщило, что при взрыве в одном из зданий ЕГУ пострадали три человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи и обследования. Минздрав Армении пообещал предоставить информацию о состоянии пострадавших позднее.

По данным армянского издания Oragir.News, взрыв прогремел в здании химического факультета ЕГУ. После этого в корпусе начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий. По данным СНБ, преступники собирались устроить в республике взрыв до конца 2023 года.