Один человек погиб при стрельбе в американской церкви

Стрельбу открыли в пресвитерианской церкви в Лагуна-Вудс, штат Калифорнии. В результате нападения погиб один человек. Медики оказывают необходимую помощь пяти пострадавшим. Об этом сообщил офис шерифа округа Оранж.

«Несколько пострадавших получили огнестрельные ранения», — написал офис шерифа в соцсети.

Позже сотрудники полиции уточнили, что при стрельбе погиб один человек. В больницу доставили четырех пострадавших в тяжелом состоянии. У одного человека врачи выявили легкие ранения.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении, у которого изъяли оружие. Движение рядом с церковью перекрыли. На месте находятся сразу несколько машин скорой помощи. Все обстоятельства и причины нападения продолжают выяснять.

Ранее стрельба случилась в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало, штат Нью-Йорк. Там огонь по людям открыл 18-летний Пейтон Джендрон. От его рук погибли 10 человек. Стрелка обвинили в убийстве первой степени. Ему грозит пожизненное заключение без возможности досрочно выйти на свободу.