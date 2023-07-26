Мир 26 июля 2023, 14:27 Один человек погиб при пожаре на грузовом судне с 3 тысячами автомобилей у берегов Нидерландов Грузовое судно с 3 тысячами машин загорелось у берегов Нидерландов, 1 человек погиб Twitter

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Грузовое судно Fremantle Highway, перевозившее почти три тысячи автомобилей из Германии в Египет, загорелось в Северном море у берегов Нидерландов. Один член экипажа погиб, также есть пострадавшие, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию береговой охраны страны.

О пожаре стало известно около полуночи. По предварительным данным, загорелся один из 25 электромобилей, находившихся на борту. У экипажа, состоявшего из 23 человек, не получилось потушить огонь самостоятельно, при этом он продолжал стремительно распространяться. В итоге людей пришлось эвакуировать на вертолетах и спасательных лодках. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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По данным береговой охраны, Fremantle Highway серьезно пострадало и может затонуть. Пока оно дрейфует в море без экипажа. Идут консультации с пожарной службой о дальнейших действиях. Пока с пламенем справиться не удалось. Если на судно попадет много воды, оно станет тяжелее и затонет с большей вероятностью — спасателям приходится учитывать это.