Мир 03 июля 2023, 04:01 Один человек погиб при падении самолета в США CNN: при крушении легкомоторного самолета в США погиб один человек Pixabay

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По меньшей мере один человек погиб и один получил травмы при крушении легкомоторного самолета в штате Южная Каролина в США. О падении Piper PA-32R-300 сообщил телеканал CNN.

Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили охваченное пламенем воздушное судно. Самолет упал в лесистой местности недалеко от дороги на курорт Норт-Миртл-Бич. Экипажи пожарной службы потушили пламя.

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По информации Федерального управления гражданской авиации, на борту находились четыре человека. Самолет вылетел с аэропорта Гранд-Стрэнд и потерпел крушение к северо-западу от воздушной гавани.

Национальный совет по безопасности на транспорте и FAA проводят расследование обстоятельств крушения.

Два самолета ВВС Колумбии ранее потерпели крушение при столкновении в небе к юго-востоку от Боготы. Пилотам пришлось катапультироваться, один из них умер.