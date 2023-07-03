03 июля 2023, 04:01
Один человек погиб при падении самолета в США
CNN: при крушении легкомоторного самолета в США погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб и один получил травмы при крушении легкомоторного самолета в штате Южная Каролина в США. О падении Piper PA-32R-300 сообщил телеканал CNN.
Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили охваченное пламенем воздушное судно. Самолет упал в лесистой местности недалеко от дороги на курорт Норт-Миртл-Бич. Экипажи пожарной службы потушили пламя.
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По информации Федерального управления гражданской авиации, на борту находились четыре человека. Самолет вылетел с аэропорта Гранд-Стрэнд и потерпел крушение к северо-западу от воздушной гавани.
Национальный совет по безопасности на транспорте и FAA проводят расследование обстоятельств крушения.
Два самолета ВВС Колумбии ранее потерпели крушение при столкновении в небе к юго-востоку от Боготы. Пилотам пришлось катапультироваться, один из них умер.
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