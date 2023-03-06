Мир 06 марта 2023, 02:05 Один человек погиб при крушении самолета в Нью-Йорке NBC: один человек погиб при аварийной посадке легкомоторного самолета в Нью-Йорке Викимедиа

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Один человек погиб и двое ранены при аварийной посадке легкомоторного самолета в Нью-Йорке. Все трое были на борту одномоторного Piper PA 28, сообщил телеканал NBC.

Самолет потерпел крушение на Лонг-Айленде — острове, который находится западнее Нью-Йорка. Это случилось 5 марта во второй половине дня.

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«Один человек погиб, еще по меньшей мере двое получили критические травмы после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку рядом с несколькими домами на Лонг-Айленде», — говорится в сообщении телеканала.

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На земле никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий. Посадка при этом не была аварийной.