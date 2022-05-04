Один человек погиб после обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ

Один человек погиб и еще двое пострадали при обстреле нефтебазы в Макеевке со стороны. Об этом сообщили в Донецкой Народной Республике.

ВФУ утром 4 мая обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами, и один из них попал в нефтебазу в Червоногвардейском районе (улица Антропова, 7а).

Обстрел вели со стороны Авдеевки. По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, загорелся склад горюче-смазочных материалов.