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    04 мая 2022, 09:57

    Один человек погиб после обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ

    При обстреле нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ погиб 1 человек и ранены 2

    Оксана Кириллова

    Один человек погиб и еще двое пострадали при обстреле нефтебазы в Макеевке со стороны. Об этом сообщили в Донецкой Народной Республике.

    ВФУ утром 4 мая обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами, и один из них попал в нефтебазу в Червоногвардейском районе (улица Антропова, 7а).

    Обстрел вели со стороны Авдеевки. По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, загорелся склад горюче-смазочных материалов.