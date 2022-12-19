Мир 19 декабря 2022, 18:37 Один человек погиб из-за обрушившихся на Японию снегопадов

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Два человека пострадали и один погиб в результате сильных снегопадов в Японии. Об этом сообщило агентство NHK.

Как сообщили «Известия», местный житель хотел убрать крышу дома от большого количества навалившего снега. Позже полицейские нашли 73-летнего мужчину мертвым в сугробе. По данным сотрудников полиции, он сорвался с крыши при очистке снега.

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Отмечается, что травмы от сильных снегопадов в Японии также получили два человека.

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