Мир 25 января 2023, 19:06 Один человек погиб из-за обрушившихся на Японию снегопадов

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Сильные снегопады и похолодание пришли на этой неделе на территорию Японии. В результате непогоды погиб как минимум один человек, сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что столбики термометров на острове Хоккайдо упали почти до -30 градусов. В некоторых районах страны выпало до 88 сантиметров снега, в результате стихии пострадали несколько человек.

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Из-за непогоды в Японии произошли сбои в движении поездов и задержки вылетов самолетов.