Мир 25 декабря 2022, 08:39 Один человек погиб и трое пострадали при стрельбе в пабе в окрестностях Ливерпуля The Guardian: женщина погибла при стрельбе в пабе в окрестностях Ливерпуля РИА «Новости»

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Неизвестный открыл стрельбу в городе Уолласи рядом с Ливерпулем. В результате погибла женщина,еще несколько человек пострадали. Об этом со ссылкой на заявление полиции Мерсисайда сообщило издание The Guardian.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе в пабе поступило 24 декабря около полуночи. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину и трех мужчин, которые получили огнестрельные ранения.

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Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшую больницу, однако медики не сумели спасти женщину. Трое мужчин на данный момент находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи.

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Представитель местной полиции Дэвид Маккориан отметил, что для него это событие стало шокирующим.

«Мы пока на очень ранней стадии расследования. Это шокирующий случай, потому что он произошел незадолго до Рождества в оживленном месте», — сказал он.

Стрелявшего пока что не задержали, полицейские через СМИ распространили заявление с просьбой оказать содействие в расследовании.

Ранее сообщалось, что воспитанник футбольного клуба «Монако» погиб в уличной перестрелке, ему было 22 года.