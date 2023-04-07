Мир 07 апреля 2023, 23:05 Один человек погиб и семь получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве МИД Израиля: один человек погиб в результате теракта на набережной Тель-Авива Freepik

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В Израиле на набережной Тель-Авива произошел теракт. Автомобиль въехал в толпу людей. По последним данным, погиб один человек, семеро получили ранения. Об этом сообщил МИД Израиля в своем в аккаунте в Twitter.

«Семь человек ранены, двое из них — серьезно», — говорится в сообщении ведомства.

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Погибшему мужчине было 30 лет. Пострадавших отправили в больницы. По сведениям полиции, совершившего теракт водителя нейтрализовали.

Как сообщили местные СМИ, почти сразу же после этого происшествия неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Официального подтверждения этой информации не поступало.

По данным издания The Jerusalem Post, стрельбу открыл тот же человек, который въехал в толпу людей. Именно в результате стрельбы и погиб мужчина.

«Террорист ехал по набережной, когда начал стрелять по находящимся поблизости мирным жителям, убив при этом мужчину. Израильская полиция позже сообщила, что террорист пытался протаранить пешеходов, прежде чем его автомобиль перевернулся», — сообщили журналисты.

Подробности уточняются.