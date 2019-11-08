Один человек погиб и еще 10 попали в больницу в США из-за отравления моющим средством

Уборка помещений ресторана в американском штате Массачусетс закончилась эвакуацией посетителей. В больницу попали десять человек, еще один скончался.

Полы в заведении мыли при помощи химического средства Super 8 на основе гидрохлорита натрия, сообщил телеканал NBC Boston.

По словам главы городской пожарной службы Майкла Паттерсо, это обычное вещество, которое часто используют для уборки и дезинфекции.

«Неизвестно почему, но оно вступило в какую-то реакцию, что и привело к инциденту», — пояснил он.

Сотрудник ресторана Buffalo Wild Wings надышался парами моющего средства и почувствовал тошноту. В итоге его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина скончался в больнице.

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Стационарное лечение потребовалось десяти пострадавшим, в том числе и двоим посетителям. Они жаловались на насморк, слезящиеся глаза и одышку. Их состояние сейчас не вызывает у медиков опасений.

Всех находившихся в ресторане людей эвакуировали, а само здание закрыли на ночь. Ведется расследование.

Большая часть моющего средства уже испарилась, однако руководство заведения хочет убедиться, что опасности нет.