Мир 01 января 2023, 17:06 Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве на химзаводе в Индии Press Trust of India: при взрыве на химзаводе в Индии погиб 1 человек и пострадали еще 17

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На химическом предприятии в округе Насик штата Махараштра в Индии по неизвестным причинам взорвался котел. В результате пострадали 17 человек и погиб по крайней мере один, сообщило агентство Press Trust of India.

Взрыв был настолько мощным, что его услышали в близлежащих населенных пунктах, а огонь и дым были видны издалека. С территории завода удалось спасти 19 человек, из них госпитализировали 17. Четверо из них, по данным СМИ, находятся в критическом состоянии.

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Жертв и пострадавших могло быть больше: представители местных властей рассказали журналистам, что обычно на заводе находятся до 25 человек, но на этот раз было меньше из-за первого дня нового года.

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На месте работают спасатели и полицейские. Причины взрыва выясняются.

Похожая история произошла в Индии в конце позапрошлого года: паровой котел взорвался на одном из пищевых комбинатов в восточном штате Бихар. Тогда погибли шесть человек и пострадали еще столько же.