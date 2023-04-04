Мир 04 апреля 2023, 08:19 Один человек погиб, десятки пострадали при сходе поезда в Нидерландах Reuters сообщил об одном погибшем и 30 пострадавших при сходе поезда в Нидерландах

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Несколько десятков пассажиров получили травмы после схода поезда с рельсов в Нидерландах, один человек погиб. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на экстренные службы.

Все произошло в провинции Южная Голландия, рядом с деревней Воорсхотен, около 05:00 по московскому времени. По имеющимся данным, в вагонах находились по крайней мере 50 человек.

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«По крайней мере один человек погиб, 30 пострадали, многие из них серьезно», — сказано в сообщении.

Некоторых пострадавших доставили в больницы, другим медики оказали помощь прямо на месте ЧП. Поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным оборудованием, находившемся на пути.

Ресурс nu.nl добавил, что передняя часть поезда упала в поле, средняя — завалилась на бок рядом с железно дорогой, хвостовая часть загорелась, но пожар уже потушили. Нидерландские железные дороги (NS) объявили, что в связи с аварией составы между Лейденом и некоторыми районами Гааги пока не будут следовать.