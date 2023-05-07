Мир 07 мая 2023, 08:54 Один человек погиб, 33 пострадали из-за землетрясения в Японии NHK: в результате землетрясения в Японии один человек погиб и 33 пострадали Unsplash

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Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в японской префектуре Исикава. Один человек погиб, 33 получили ранения в городах Судзу и Ното, повреждены дома, сообщил телеканал NHK.

«Наблюдались толчки с сейсмической интенсивностью выше шести баллов, семь дней шли дожди, а в городе Судзу есть районы, где были отданы приказы об эвакуации жителей», — передавало издание.

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Японская метеорологическая обсерватория призвала людей быть острожными из-за возможных оползней. Землетрясения происходят одно за другим, сообщил телеканал.

«Всего за пять дней число землетрясений с сейсмической интенсивностью один и выше произошло 58 раз, а в ночь на 7 мая — шесть раз», — добавил NHK.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Филиппин. Подземные толчки зафиксировали в 36,5 километра от населенного пункта.