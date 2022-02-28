Бригада «Донбассгаза» попала под обстрел в Горловке, один человек погиб

Слесарная бригада «Донбассгаза» попала под обстрел в Киевском районе города Горловка, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Слесарная бригада «Донбассгаза» попала под обстрел в Киевском районе города Горловка, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«При проведении восстановительных работ в Киевском районе попала под обстрел бригада „Донбассгаза“. Один слесарь погиб. Двое получили тяжелые ранения. Ребята устраняли последствия предыдущего обстрела, который произошел за час до этого», — написал Приходько.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие Украины ведут обстрел западной части Горловки и Донецка.

Также сообщалось, что утром 28 февраля обстреляли поселок Шахты имени Гагарина на западе Горловки, выпустив пять мин калибра 120 миллиметров и восемь мин калибра 82 миллиметра.

Главы Донецкой и Луганской народных республик ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима.

Утром 24 февраля глава Российского государства сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали ранее в Гомельской области Белоруссии.