Одичалый Тормунд из «Игры престолов» станет ведущим шоу о выживании
Норвежский актер Кристофер Хивью, запомнившийся широкому зрителю ролью одичалого Тормунда в сериале «Игра престолов», попробует себя в качестве ведущего телешоу о выживании «Настоящий викинг». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в условиях суровых норвежских фьордов участники проекта будут строить жилище, тренироваться перед битвами, ловить рыбу, охотиться, а также ходить в экспедиции и ориентироваться в горах. В течение пяти недель им предстоит выполнять одиночные и коллективные задания.
«По нашим жилам течет норвежская кровь, и мы будем очень рады поделиться наследием наших величественных предков со всем миром», — призналась супруга Хивью Грай Молвер, которая станет его соведущей.