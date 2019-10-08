Одичалый Тормунд из «Игры престолов» станет ведущим шоу о выживании

По данным издания, в условиях суровых норвежских фьордов участники проекта будут строить жилище, тренироваться перед битвами, ловить рыбу, охотиться, а также ходить в экспедиции и ориентироваться в горах. В течение пяти недель им предстоит выполнять одиночные и коллективные задания.

«По нашим жилам течет норвежская кровь, и мы будем очень рады поделиться наследием наших величественных предков со всем миром», — призналась супруга Хивью Грай Молвер, которая станет его соведущей.