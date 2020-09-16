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    16 сентября 2020, 21:30

    Dolce & Gabbana посвятил новую коллекцию одежды России

    Валерия Шафирко

    Итальянский модный дом Dolce & Gabbana вдохновился Россией и выпустил лимитированную мужскую коллекцию одежды. В основу принтов легли главные достопримечательности российских городов.
    Dolce & Gabbana посвятил новую коллекцию одежды России

    В капсулу вошли спортивные костюмы, джинсовые куртки, пиджаки, футболки, брюки и толстовки с изображениями символов русской культуры, пишет Fashion Network. Цветовая гамма лимитированной коллекции выдержана в строгом черном цвете с золотистыми элементами.

    Новая коллекция создана эксклюзивно для российского рынка. Она уже представлена в столичных бутиках бренда, а также корнере Dolce & Gabbana в ЦУМе.

    В июне итальянский дом моды Dolce&Gabbana заявил о выпуске розового вина Donnafugata. В России продажи планировались начаться с августа. Поставками будет заниматься группа компаний Simple. Приобрести вино в России можно будет в винотеках и онлайн-магазинах SimpleWine. Цена за бутылку составит около шести тысяч рублей.

    Новости SMI.FM