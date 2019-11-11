Одесский депутат, его брат и отец-священник побили прихожанина в соборе

Епархия отметила, что Виталий Сеник ранее служил настоятелем в соборе Рождества Христова. Однако девять месяцев назад ему запретили богослужение в этом храме.

Согласно заявлению семья бывшего настоятеля «терроризирует церковную общину, сеет раздор и творит физические бесчинства». Также отмечается, что бывший настоятель и его сыновья силой захватили помещение храма.