Мир 01 марта 2023, 10:45 Одесские порты уличили в доставке радиоактивных материалов на Украину МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы РИА «Новости»

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Порты Одесской области, привлеченные к зерновой сделке, могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом заявила официальный представителя МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — отметила Захарова.

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Дипломат призвала профильные международные организации обратить внимание на эту информацию. Захарова предостерегла Запад и украинские власти от поступков, которые угрожают жизни мирных жителей.

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«Ему [режиму президента Украины Владимира Зеленского] безразлично, что подобные авантюры могут привести к массовой гибели людей», — резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова предупредила, что провокация ВСУ с радиоактивными материалами может произойти близ Приднестровья.