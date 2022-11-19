Мир 19 ноября 2022, 15:19 Одесситы вновь вышли на уличные протесты из-за отключения света «Страна»: одесситы перекрыли улицы из-за протестов против отключения света

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В субботу, 19 ноября, жители Одессы вновь вышли на улицы города с протестными намерениями. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Страна».

По их данным, горожане перекрыли дорогу на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко.

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Сроки проведения протестных акций пока не сообщаются. При этом одесситы бунтуют уже второй день подряд. Днем ранее они также перекрывали движение на одной из улиц. В итоге это привело к образованию заторов.

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Проблемы с энергоснабжением начались в середине ноября. Так, 17-го числа этого месяца местные власти сообщали о попадании ракеты в объект городской инфраструктуры. Удар привел к отключению электричества в Одессе. В итоге местные жители пробыли без света более суток, после чего вышли на протесты.

О результатах акций пока не сообщается. Также пока неизвестно о погромах, активизации полиции и других неблагоприятных исходах мирных намерений протестующих одесситов.