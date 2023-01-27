27 января 2023, 09:51
Одесситы остались без электротранспорта
Советник главы Одесской ОГА Братчук: 27 января в городе остановят электротранспорт
В пятницу, 27 января, в Одессе остановят движение электротранспорта. Об этом сообщил советник главы городской областной военной администрации Сергей Братчук. Он описал ситуацию в Telegram-канале.
«Одесса: сегодня без городского электротранспорта», — сообщил глава городской ОВА.
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По его словам, местные власти приняли решение приостановить движение таких средств перемещения из-за лимитов потребления света. Кроме того, Братчук напомнил, что в Одессе и области действует режим экстренного отключения электроэнергии.
В этом городе сложилась одна из самых критических ситуаций с подачей света. Помимо Одессы, экстренное отключение электроэнергии используют в Винницкой и Киевской областях. Это связано с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры.
Днем ранее, 26 января, ряд регионов Украины попал под ракетный обстрел. В частности, взрывы прозвучали в Винницкой, Киевской и Одесской областях.
Одесса
Украина
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