Мир 27 января 2023, 09:51 Одесситы остались без электротранспорта Советник главы Одесской ОГА Братчук: 27 января в городе остановят электротранспорт

Читать 360tv в

В пятницу, 27 января, в Одессе остановят движение электротранспорта. Об этом сообщил советник главы городской областной военной администрации Сергей Братчук. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

«Одесса: сегодня без городского электротранспорта», — сообщил глава городской ОВА.

Реклама

По его словам, местные власти приняли решение приостановить движение таких средств перемещения из-за лимитов потребления света. Кроме того, Братчук напомнил, что в Одессе и области действует режим экстренного отключения электроэнергии.

В этом городе сложилась одна из самых критических ситуаций с подачей света. Помимо Одессы, экстренное отключение электроэнергии используют в Винницкой и Киевской областях. Это связано с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры.

Днем ранее, 26 января, ряд регионов Украины попал под ракетный обстрел. В частности, взрывы прозвучали в Винницкой, Киевской и Одесской областях.