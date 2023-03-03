Мир 03 марта 2023, 03:02 Одесситу дали условный срок за непатриотичный разговор по телефону «Думская»: житель Одессы получил два года условно за «антигосударственные» разговоры Pixabay

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Приморский суд Одессы приговорил местного жителя к двум годам условно за непатриотичные разговоры по телефону. Его также обязали изучить «правильную» литературу, сообщило украинское издание «Думская».

Приговор вынесли на основании аудиозаписей, полученных в ходе прослушки телефона мужчины. Обвинение запрашивало для одессита три года реального срока лишения свободы. Фраза, за которую поплатился горожанин, содержала критику в адрес лидера националистов Степана Бандеры.

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«Был бы мой дед жив, он бы сказал, [зачем] тут этот Бандера. <…> Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. <…> Иди броди!» ― сказал телефонному собеседнику обвиняемый.

Как передает издание, мужчина раскаялся, активно сотрудничал со следствием, в результате чего и отделался условным сроком.

Ранее сообщалось, что в Одессе решили переименовать хлеб с «Потемкинского» на «Гетманский». Местному хлебозаводу показалось, что хлеб недостаточно украинский и что это волнует сейчас всех больше, чем отключения электричества и проблемы с экономикой.