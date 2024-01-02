Мир 02 января 2024, 18:39 Одесситов начали призывать в ВСУ по СМС «Страна.ua»: СМС с призывами вступать в ВСУ разослали в Одессе РИА «Новости»

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Сообщения с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины начали массово приходить на мобильные телефоны жителям Одессы и Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«В Одессе и области сегодня, на фоне ракетных атак, рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ», — отметили в сообщении.

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Авторы издания также опубликовали соответствующее сообщение, в котором указали, что к ВСУ необходимо присоединиться «для защиты страны».

В конце декабря украинские СМИ сообщили, что на контрольно-пропускных пунктах Украины перестали пропускать за границу мужчин выездных категорий.

На Украине готовы принять законопроект о мобилизации в срочном порядке, чтобы выслужиться перед западными союзниками. В новом законе о новых правилах мобилизации, который внесли в Верховную раду, речь идет о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет и сильном сужении перечня не подлежащих мобилизации лиц.