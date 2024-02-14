Мир 14 февраля 2024, 02:59 Одесситки выгнали военкома из трамвая Жительницы Одессы выгнали из трамвая военкома с автоматом Freepik

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Жительницы Одессы выгнали сотрудника военкомата из трамвая, когда тот зашел проверить документы у мужчин. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Представитель военкомата зашел с медицинской маской на лице и с автоматом. Одна из пассажирок преградила ему путь и потребовала, чтобы он покинул трамвай. Ее поддержали другие люди.

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«Вы не пройдете! Выходите из электротранспорта», — потребовала женщина.

Военком не стал с ней спорить. При этом другие пассажиры стали возмущаться, спрашивая, на каком основании остановили трамвай и устроили проверку. Они также потребовали, чтобы военкомы снимали маски, не прятали свои лица от людей. Не понравилось одесситам и то, что военком зашел с оружием.

В начале февраля украинский военком поругался в маршрутке с одесситкой, которая возмутилась остановкой транспорта с пассажирами. Женщине не понравилось, что ей приказали сесть, а потом стали расспрашивать, «где воюет муж».