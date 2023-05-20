Мир 20 мая 2023, 23:22 Одессе и Харькову напророчили вхождение в состав России Экс-советник Пентагона Макгрегор: Одесса и Харьков после контрнаступа войдут в состав РФ Freepik

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Одесса и Харьков войдут в состав России после неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американский военный отметил высокую вероятность того, что ВСУ истратили последние военно-технические и людские ресурсы, и скоро украинцы не смогут ничего противопоставить ударам российской армии. Макгрегор предположил, что Вооруженные Силы России скоро начнут действовать, и делать это будут обдуманно и осторожно. Русские будут по максимуму использовать высокоточные ракеты и превосходство в воздухе, счел военный советник.

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«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — спрогнозировал Макгрегор.

По мнению советника Пентагона, наступление российской армии неизбежно, и в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ Одесса и Харьков выйдут из-под контроля Украины.