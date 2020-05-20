Очных лекций в Кембридже не будет до лета 2021 года

Руководство Кембриджского университета решило пока не возобновлять очные лекции для своих студентов. Аудитории британского вуза будут пустовать до лета 2021 года.

В Кембридже пошли на такие меры из-за сохранения рисков распространения коронавируса, уточнило издание The Guardian со ссылкой на заявление официального представителя университета.

«Учитывая, что, вероятно, необходимость социального дистанцирования сохранится, университет решил не проводить очные лекции в следующем учебном году. <…> Они по-прежнему останутся в онлайн-доступе», — подчеркнул пресс-секретарь вуза.

Не исключено, что университет пересмотрит свою позицию, если рекомендации британского правительства изменятся.

Возможно, студенты смогут заниматься очно и в малых группах. В таком случае должны быть соблюдены все необходимые меры предосторожности.

Кембриджский университет, указано в материале, стал первым вузом Великобритании, который объявил о таком долгосрочном шаге. Его преподаватели занимаются со студентами онлайн с марта.

Сейчас введенные из-за коронавируса ограничения в стране смягчили, но людям по-прежнему нужно держать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу менее чем на два метра.