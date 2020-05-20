    20 мая 2020, 07:29

    Очных лекций в Кембридже не будет до лета 2021 года

    Александра Ломейко

    Руководство Кембриджского университета решило пока не возобновлять очные лекции для своих студентов. Аудитории британского вуза будут пустовать до лета 2021 года.
    Очных лекций в Кембридже не будет до лета 2021 года

    В Кембридже пошли на такие меры из-за сохранения рисков распространения коронавируса, уточнило издание The Guardian со ссылкой на заявление официального представителя университета.

    «Учитывая, что, вероятно, необходимость социального дистанцирования сохранится, университет решил не проводить очные лекции в следующем учебном году. <…> Они по-прежнему останутся в онлайн-доступе», — подчеркнул пресс-секретарь вуза.

    Не исключено, что университет пересмотрит свою позицию, если рекомендации британского правительства изменятся.

    Возможно, студенты смогут заниматься очно и в малых группах. В таком случае должны быть соблюдены все необходимые меры предосторожности.

    Кембриджский университет, указано в материале, стал первым вузом Великобритании, который объявил о таком долгосрочном шаге. Его преподаватели занимаются со студентами онлайн с марта.

    Сейчас введенные из-за коронавируса ограничения в стране смягчили, но людям по-прежнему нужно держать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу менее чем на два метра.