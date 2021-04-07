«Очнулись». Иран ответил на приглашение США к переговорам по ядерной сделке

США «очнулись» и заявили, что готовы вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке. Тегеран готов вернуться к своим обязательствам, заявил иранский лидер Хасан Роухани. Об этом сообщило РИА «Новости».

«США очнулись для переговоров», — заявил президент Ирана.

Роухани подтвердил, что Тегеран готов вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке, если Вашингтон пойдет на отмену всех санкций. Он подчеркнул, что исламская республика настроена на решение всех разногласий.

«Это победа иранского народа», — констатировал Роухани.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США готовы отменить часть антииранских санкций. Он пояснил, что речь идет о тех ограничениях, которые препятствуют соблюдению ядерного соглашения. При этом Прайс призвал Иран не требовать от США слишком многого.

Иранские представители ранее отказались вести с США даже косвенные переговоры по ядерной сделке. Тегеран не устроили предложения Вашингтона по поэтапному снятию санкций.

В Красном море ранее произошел взрыв на иранском судне. Предположительно, речь идет о военном корабле, принадлежащем Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В Госдепе заявили, что США не причастны к подрыву.