28 декабря 2023, 14:07
«Очковтирательство». Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить Украину победителем
Глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки Запада объявить Украину победителем «очковтирательством». Своим мнением дипломат поделился в беседе с РИА «Новости».
Министр обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что западные страны намерены якобы искать пути решения конфликта таким образом, чтобы в любом случае объявить победу Украины.
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«То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что так поступают «досужие чиновники», которым важно отрапортовать. Дипломат привел в пример Советский Союз, когда нужно было завершить пятилетку за три-четыре года.
«В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство», — напомнил глава МИД.
Лавров отметил, что страны Запада стремятся «сдерживать» Россию любыми способами. Эти государства не перестали накачивать Украину вооружением даже после очевидного провала контрнаступления, отметил глава МИД.
Сергей Лавров
Россия
Запад
Украина
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