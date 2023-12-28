Мир 28 декабря 2023, 14:07 «Очковтирательство». Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить Украину победителем Christian Charisius/dpa/globallookpress

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки Запада объявить Украину победителем «очковтирательством». Своим мнением дипломат поделился в беседе с РИА «Новости».

Министр обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что западные страны намерены якобы искать пути решения конфликта таким образом, чтобы в любом случае объявить победу Украины.

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«То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что так поступают «досужие чиновники», которым важно отрапортовать. Дипломат привел в пример Советский Союз, когда нужно было завершить пятилетку за три-четыре года.

«В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство», — напомнил глава МИД.

Лавров отметил, что страны Запада стремятся «сдерживать» Россию любыми способами. Эти государства не перестали накачивать Украину вооружением даже после очевидного провала контрнаступления, отметил глава МИД.