Очки Махатмы Ганди продали за рекордные 260 тысяч фунтов

Позолоченные очки, принадлежавшие Махатме Ганди, продали на британском аукционе East Bristol Auctions за рекордную сумму — 260 тысяч фунтов стерлингов (более 25 миллионов рублей). Об этом сообщил аукционный дом на своей странице в Instagram.

Организаторы торгов рассказали, что очки им прислал местный житель. Они достались ему от дяди, который получил их в подарок от самого Ганди, когда работал в Южной Африке в 20-е годы.

Индийский политик и общественный деятель был известен тем, что дарил свои очки нуждающимся или просто знакомым.

В аукционном доме отметили, что полученная сумма стала невероятной за такой предмет.

«Это феноменальный результат. Эти очки представляют для нас не только рекорд аукциона, но и находку, имеющую международное историческое значение», — заявил руководитель дома Эндрю Стоу в беседе со Sky News.

Начальная цена лота составляла 15 тысяч фунтов. Владелец очков считал, что они ничего не стоят, и заявил, что если они не пригодятся аукциону, то их можно выкинуть. Когда он услышал начальную цену, то очень сильно удивился.