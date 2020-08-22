Очки Махатмы Ганди продали за рекордные 260 тысяч фунтов
Организаторы торгов рассказали, что очки им прислал местный житель. Они достались ему от дяди, который получил их в подарок от самого Ганди, когда работал в Южной Африке в 20-е годы.
Индийский политик и общественный деятель был известен тем, что дарил свои очки нуждающимся или просто знакомым.
В аукционном доме отметили, что полученная сумма стала невероятной за такой предмет.
«Это феноменальный результат. Эти очки представляют для нас не только рекорд аукциона, но и находку, имеющую международное историческое значение», — заявил руководитель дома Эндрю Стоу в беседе со Sky News.
Начальная цена лота составляла 15 тысяч фунтов. Владелец очков считал, что они ничего не стоят, и заявил, что если они не пригодятся аукциону, то их можно выкинуть. Когда он услышал начальную цену, то очень сильно удивился.